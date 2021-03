Onvrede bij Duitse detailhandel over coronabeleid

De Duitse detailhandel is ontevreden over het coronabeleid in Duitsland waarbij de lockdown wordt verlengd, met wel geleidelijke versoepeling van de maatregelen tegen de pandemie. Veel winkels en de horeca moeten namelijk nog dichtblijven, met dus aanhoudend verlies van inkomsten. Branchevereniging HDE vindt dan ook dat de versoepeling veel sneller moet gaan.

Bondskanselier Angela Merkel en de regeringsleiders van de zestien deelstaten besloten woensdag om de lockdown te verlengen tot 28 maart, ondanks grote druk uit de samenleving om te stoppen met de strenge maatregelen. Daarbij is er wel een plan om de beperkende maatregelen in fases te versoepelen als er sprake is van een dalende tendens in de coronacijfers. Dan zouden bepaalde winkels zoals boekenzaken en tuincentra weer geopend kunnen worden.

HDE-topman Stefan Genth spreekt echter van een rampzalige uitkomst bij de coronatop. Daarbij wordt gevreesd dat winkeliers nog eens miljarden gaan mislopen aan omzet. HDE zegt ook sceptisch te zijn over winkelen op afspraak want de kosten die daarmee gemoeid zijn wegen volgens de branchevereniging niet op tegen de inkomsten.

Hans Peter Wollseifer, president van de vereniging voor ambachtsvakken ZDH, zegt dat er sneller gevaccineerd moet worden, met meer testen tegen corona. “Om te voorkomen dat bedrijven over een breed front omvallen, moet het economisch leven weer zo snel mogelijk op gang komen.” Dat gebeurt niet met de huidige beslissingen, aldus Wollseifer. De politiek moet de turbo aanzetten met inenten, zegt hij.