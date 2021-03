Recordverlies van 6,7 miljard euro voor Lufthansa

Luchtvaartconcern Lufthansa heeft vorig jaar afgesloten met een recordverlies van meer dan 6,7 miljard euro. In het voorjaar viel het internationale vliegverkeer voor passagiers nagenoeg stil door reisbeperkingen en het gedeeltelijke herstel in de zomer werd door nieuwe lockdowns al gauw weer de kop ingedrukt.

Dit jaar verwacht het Duitse luchtvaartbedrijf slechts de helft van het normale aantal vluchten van voor de crisis uit te voeren. Daardoor blijft volgens Lufthansa steun van de overheid nodig, in de vorm van gesubsidieerde werktijdverkorting en het terugstorten van betaalde sociale premies.

Lufthansa verwacht pas in 2024 uit de crisismodus te kunnen. Maar zelfs dan vliegt het concern nog altijd een tiende minder dan voor de uitbraak van de coronapandemie, schrijft het bedrijf in zijn financiĆ«le verklaring. Van cruciaal belang daarbij is of reisrestricties, met name op de Noord-Amerikaanse markt, kunnen worden versoepeld na vaccinaties en massale testprogramma’s.

Vorig jaar stak de Duitse regering al 9 miljard euro in Lufthansa om het bedrijf niet om te laten vallen. Daarbij kostten reorganisaties wegens de crisis 28.000 medewerkers hun baan bij het concern.

In totaal vervoerde Lufthansa 36 miljoen passagiers in 2020, slechts een kwart van het aantal een jaar eerder. De omzet kelderde daardoor tot 13,6 miljard euro, wat 63 procent minder is dan een jaar eerder. Alleen vrachtvluchten van Lufthansa leverden nog een positieve bijdrage.