Duitsland betaalt energiebedrijven miljarden om einde kernenergie

Duitsland betaalt energiebedrijven 2,4 miljard euro als compensatie voor het stoppen met kernenergie. Het akkoord komt na jaren van juridische strijd tussen de overheid en het bedrijfsleven.

De regering in Berlijn besloot bijna tien jaar geleden dat er een einde moet komen aan de opwekking van kernenergie in Duitsland. Die stap werd ingegeven door de ramp in het Japanse Fukushima, waar een zeebeving en tsunami in 2011 uiteindelijk leidden tot een ernstige ramp met kernreactoren.

De laatste nog actieve kerncentrale in Duitsland wordt aan het einde van volgend jaar uitgeschakeld. De miljardencompensatie wordt verdeeld onder EnBW, E.ON/PreussenElektra, RWE en Vattenfall.