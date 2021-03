FNV: nieuw kabinet moet meer doen tegen geweld vrouwen op werk

Vakbond FNV vindt dat het volgende kabinet meer moet doen tegen geweld en intimidatie van vrouwen op de werkvloer. De bond komt met die oproep in aanloop naar de Internationale Vrouwendag komende maandag. Volgens FNV heeft de coronapandemie het probleem alleen maar groter gemaakt.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong zegt dat het kabinet heeft getreuzeld met het ondertekenen van een conventie van de internationale arbeidsorganisatie ILO tegen geweld en intimidatie op de werkvloer uit 2019. “Wij roepen het volgende kabinet op deze stap wél te nemen en aan deze internationale standaard te voldoen”, zegt Jong.

Jong: “Vrouwen staan vaak in de frontlinie, in zorg en welzijn, in het onderwijs en in winkels. Soms hebben zij ook te maken met online-intimidatie waar nauwelijks zicht op is. En natuurlijk zijn vrouwen in deze tijd bang hun werk kwijt te raken als ze het aankaarten, óók als de werkgever een vertrouwenspersoon heeft aangesteld. Daarbij komt nu ook meer geweld in huiselijke kring voor. Het ondertekenen van de ILO-conventie geeft meer handvatten om dit aan te pakken.”