Ierse economie juist gegroeid in coronajaar 2020

De economie van Ierland is in het coronajaar 2020 gegroeid, terwijl de meeste economieën in de wereld juist krimp lieten zien door de crisis. Volgens de Ierse minister van Financiën Paschal Donohue ging de economie met 3,4 procent vooruit, ondanks de strikte lockdowns tegen de pandemie in het land.

De groei komt volledig voor rekening van de Ierse export, waaronder medicijnen en IT-diensten. Ierland is de Europese thuisbasis voor grote technologieconcerns als Apple, Google en Facebook. Daardoor kon een krimp van de binnenlandse economische activiteit door de lockdowns worden gecompenseerd. Om de impact van de crisis te verzachten kwam de Ierse overheid met steunmaatregelen voor bedrijven.

Donohue sprak dan ook van “opmerkelijke” cijfers. Ierland is de enige economie van de Europese Unie die in 2020 krimp wist te voorkomen.