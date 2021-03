‘Meer regelingen voor ondernemers om uit coronacrisis te komen’

Ondernemers moeten meer tijd krijgen om hun gemaakte schulden bij de overheid terug te betalen. Daarbij zouden levensvatbare bedrijven zogenoemde herstartleningen moeten kunnen krijgen. Dat schrijft de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in een open brief.

De NBA is bang dat veel ondernemers in de problemen komen op het moment dat de steunmaatregelen van de overheid aflopen. “De steunmaatregelen van de regering helpen de mkb-ondernemers op de korte termijn, net als het betalingsuitstel voor loonheffing en belastingen, de betaalpauzes bij banken en eventuele afspraken met verhuurders en leveranciers”, staat in de brief. Maar volgens de NBA leidt het verlies aan inkomsten alsnog tot liquiditeitsproblemen.

De NBA komt met een vijftal aanbevelingen waarmee het mkb geholpen zou zijn na het weer openen van de economie na de crisis. Een daarvan is een speciaal krediet voor bedrijven waarvan zeker is dat ze toekomst hebben.

Ondernemers moeten volgens de NBA op hun beurt een duidelijk inzicht krijgen in hun financiën. Door uitgestelde belastingafdrachten en eventuele terugbetalingen van ontvangen NOW-uitkeringen is dit niet altijd even duidelijk. Ook moeten ondernemers op tijd maatregelen nemen zoals saneren of stoppen, om “erger te voorkomen”.

Accountants zien dat veel ondernemers het zwaar hebben. Zij moeten vooral op tijd het gesprek aangaan over onder meer liquiditeit, financiering, huurkorting of een andere bedrijfsvoering.