‘Beleggers letten in nieuwe beursweek vooral op rentebesluit ECB’

De nieuwe beursweek staat naar verwachting vooral in teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Grote vraag daarbij is of de centrale bank zijn steunmaatregelen voor de economie van de eurozone gaat opschroeven. Beleggers kunnen daarnaast weer resultaten verwerken van diverse bedrijven. Onder meer maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, geeft een kijkje in de boeken.

Er wordt geen rigoureus ingrijpen van de ECB verwacht. Vooralsnog ziet de top van de centrale bank nog niets in het uitbreiden van zijn gigantische opkoopprogramma, meldde persbureau Bloomberg onlangs op basis van ingewijden. In publieke optredens van beleidsmakers klonk die boodschap ook door.

Wat mee speelt is dat de ECB in december al had voorzien dat strengere lockdownmaatregelen in het nieuwe jaar druk zouden zetten op de economie. Dat bijvoorbeeld Nederland met een avondklok zou komen, kon de ECB toen natuurlijk nog niet weten. Maar het grote plaatje had de ECB wel al zien aankomen.

Just Eat Takeaway komt woensdag met zijn jaarcijfers. De onderneming meldde in januari al dat er in het laatste kwartaal van vorig jaar veel meer bestellingen binnenkwamen dan een jaar eerder. Omdat restaurants weer moesten sluiten en mensen thuis moesten blijven vanwege nieuwe lockdowns tegen de tweede coronagolf werd vaker eten thuisbezorgd. Daardoor komt de omzet over heel 2020 waarschijnlijk fors hoger uit.

Ook uitbater van sportscholen Basic-Fit presenteert deze week zijn resultaten. De onderneming had vorig jaar veel last van de coronapandemie. Door het oplaaiende virus moest Basic-Fit vanaf eind september steeds meer fitnessclubs sluiten. De aandacht van beleggers gaat daarom ook uit naar de persconferentie van premier Mark Rutte op maandag over de Nederlandse coronamaatregelen. Zaterdag lekte al uit dat hij geen echte versoepelingen gaat aankondigen. Het gaat hooguit om kleine aanpassingen, zeggen ingewijden.

Op de agenda staan verder de resultaten van JDE Peet’s, de onderneming achter onder meer Douwe Egberts. Buiten Nederland is het nog de beurt aan het Duitse sportkledingconcern Adidas en Deutsche Post DHL. In de Verenigde Staten houden de financiële markten daarnaast de blik gericht op het Huis van Afgevaardigden in Washington. Dat stemt dinsdag nogmaals over het steunpakket van 1900 miljard dollar, dat president Joe Biden heeft voorgesteld. Omdat er door de Senaat nog het een en ander is veranderd aan het plan, moet er opnieuw worden gestemd.