Banken stijgen hard op groen Damrak

Banken en verzekeraars hoorden maandag bij de sterkste stijgers op de Amsterdamse beurs. Door de oplopende rente op obligaties en de verwachting dat de inflatie stijgt, is de kans ook groter dat andere rentetarieven wat zullen stijgen. Dat is goed nieuws voor de financiële instellingen die nu nog moeten betalen om hun tegoeden bij de Europese Centrale Bank te stallen en ook weinig verdienen aan leningen. ABN AMRO was met een plus van 9 procent de koploper in de AEX-index.

De hoofdgraadmeter op Beursplein 5 steeg zelf 1,8 procent tot 665,65 punten. De MidKap kreeg er 1,5 procent bij en kwam tot een stand van 981,13 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 3,4 procent.

Behalve ABN AMRO stonden ook Aegon (plus 4,9 procent), ING (plus 4,7 procent), ASR (plus 3,2 procent) en NN Group (plus 2,9 procent) bij de stijgers in Amsterdam.

Ook elders in Europa gingen de banken stevig omhoog. In Parijs dikten Crédit Agricole en BNP Paribas tot 3,2 procent aan, in Frankfurt steeg Deutsche Bank 4,3 procent en in Milaan kreeg UniCredit er 4,7 procent bij.

Ook winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield, dat al enkele dagen profiteert van de hoop op economisch herstel als er genoeg mensen gevaccineerd zijn, steeg weer hard: plus 8,3 procent. Techinvesteerder Prosus en biotechbedrijf Galapagos waren de enige dalers met minnen van 1,2 en 0,5 procent.

Ook andere bedrijven die kunnen profiteren van economisch herstel hadden een goede dag op de beurs. Luchtvaartconcern Air France-KLM steeg bijvoorbeeld 2,7 procent en groothandelsbedrijf Sligro voerde de kleinere bedrijven aan met een plus van 7,6 procent.

Deutsche Post DHL steeg in Frankfurt 6,5 procent. Het postbedrijf kondigde aan voor 1 miljard euro eigen aandelen te gaan inkopen. Deutsche Post profiteerde afgelopen jaar van het toegenomen webwinkelen van consumenten tijdens lockdowns.

De prijs van een vat Brentolie daalde 1,3 procent tot 65,25 dollar. Zondagnacht kostte een vat ruwe olie uit de Noordzee voor het eerst sinds mei 2019 meer dan 70 dollar, mede door een droneaanval op Saudische olie-installaties door Houthi-rebellen uit Jemen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent goedkoper op 68,43 dollar. De euro was 1,1848 dollar waard, tegenover 1,1911 dollar op vrijdag.