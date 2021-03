FNV start met werkonderbrekingen op distributiecentra om cao

Vakbond FNV start maandagavond nog met werkonderbrekingen in de vorm van actieoverleggen op distributiecentra, vanwege het verlopen van een ultimatum aan werkgevers van het beroepsgoederenvervoer. Dat had de bond de werkgevers gesteld vanwege de vastgelopen cao-onderhandelingen. Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) laat weten verbaasd te zijn door de actie en nog altijd verder te willen praten.

“Op distributiecentra gaan we mensen vragen het werk te onderbreken en de stand van zaken bespreken”, licht vakbondsbestuurder Willem Dijkhuizen van FNV Transport & Logistiek toe. Dinsdagochtend moet dan duidelijk zijn wat voor verdere acties er zullen plaatsvinden de komende tijd. Daar wilde Dijkhuizen nog niet op ingaan, ook om werkgevers niet de kans te geven tegenmaatregelen voor te kunnen bereiden, zo zei hij.

Er komen de komende tijd nog meer acties in andere sectoren, waaronder de winkeldistributie, de afvalverwerking, de pakketbezorging en de chemie. Wat de termijn van de acties is, is ook nog niet bekend.

Onderhandelaar Tjitze van Rijssel van CNV Vakmensen noemt het laten verlopen van het ultimatum “jammer en onbegrijpelijk, want in deze tijd zit echt niemand daarop te wachten”.

CNV en FNV hadden een ultimatum gesteld tot maandagmiddag 17.00 uur vanwege de vastgelopen onderhandelingen over de cao beroepsgoederenvervoer. De werkgevers in de transportsector hadden van de bonden nog een week de tijd gekregen om bij te draaien.

TLN zegt FNV en CNV uitgenodigd te hebben om een “ultieme poging” te doen om een cao te bereiken. Daarbij gaven de werkgevers aan op alle belangrijke onderwerpen (loon, arbeidsomstandigheden en eerder stoppen met werken) naar de vakbonden toe te willen bewegen. De bonden gingen echter niet op die uitnodiging in. De branchevereniging wil nog altijd pratend tot overeenstemming komen en noemt de acties onverantwoord.

De vakbonden willen onder meer een grotere loonstijging dan de werkgevers tot nu toe hebben voorgesteld, namelijk 3,5 procent. Volgens CNV is het laatste bod van de werkgevers blijven steken op een loonsverhoging van 2 procent. De bonden willen ook dat medewerkers eerder kunnen stoppen met werken en dat de arbeidsomstandigheden van chauffeurs verbeteren. Het gaat om ongeveer 150.000 werknemers in de transportsector.