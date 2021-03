FVD ook tegen openen luchthaven Lelystad

Forum voor Democratie is geen voorstander van het openen van Lelystad Airport voor vakantievluchten. Dat zei senator Johan Dessing van de partij maandag tijdens het luchtvaartdebat van radiozender BNR. De FVD’er, die in het dagelijks leven werkzaam is als luchtverkeersleider, noemde Lelystad een “politieke oplossing voor de korte termijn”. Andere partijen hadden zich al eerder tegen de opening van het vliegveld gekeerd.

Daarbij komt dat er allerlei bezwaren aan het vliegveld in Flevoland kleven, meent Dessing. “Je introduceert geluid op de Veluwe, op een plek waar dat op dit moment nog niet is. En je introduceert een knooppunt in de lucht op een plek waar het al behoorlijk druk is.”

FVD is niet tegen groei van de luchtvaart, maar wil dat Schiphol denkt over groei op een andere locatie. Op de lange termijn zou een luchthaven op zee ideaal zijn volgens de partij. “Omdat dat de manier is om daadwerkelijk substantieel en duurzaam te kunnen groeien.”

Namens GroenLinks zei Suzanne Kröger dat het vanuit vervuilingsoogpunt zaak is dat Lelystad Airport niet opengaat. “Zeker voor 45.000 pretvluchten.” Ook SP is tegen, zei Jimmy Dijk. Zijn partij wil dat er vooral minder korte vluchten komen. D66-Tweede Kamerlid Jan Paternotte vindt dat het nu niet kan om Lelystad Airport te openen, nu de luchtvaart zwaar door coronacrisis is getroffen. De VVD liet bij monde van Ingrid Michon weten dat het vliegveld in de Flevopolder open moet, en dat Schiphol voorlopig niet meer kan groeien.