Opmars olieprijs en inflatievrees domineren beurshandel

Beleggers houden maandag de ogen vooral gericht op de oliemarkt, waar de olieprijzen verder oplopen na een droneaanval op Saudische olie-installaties. De vrees dat de hogere olieprijzen en het omvangrijke Amerikaanse coronasteunpakket de inflatie verder zullen aanjagen zorgt daarbij mogelijk voor enige koersdruk op de aandelenbeurzen. Het steunpakket werd afgelopen weekeinde goedgekeurd door de Senaat.

De Amsterdamse AEX-index lijkt desondanks af te koersen op een positief begin van de handelsweek. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting hoger openen, na het sterke herstel van Wall Street op vrijdag. De Aziatische markten lieten maandag echter overwegend verliezen zien, ondanks een zeer sterke groei van de Chinese export. De uitvoer van China nam in de eerste twee maanden van het jaar met meer dan 60 procent toe. Dat was de sterkste groei in ruim twintig jaar.

In Washington stemde de Amerikaanse Senaat zaterdag in met het steunpakket van 1900 miljard dollar, dat president Joe Biden heeft voorgesteld. De miljarden zijn onder meer bedoeld voor vaccins en financiƫle noodhulp aan werklozen, bedrijven en lokale overheden. Het plan gaat nu weer terug naar het Huis van Afgevaardigden, dat dinsdag stemt over het pakket. In het Huis hebben de Democraten van Biden een krappe meerderheid.

Op het internationale handelsvlak schorten de Europese Unie en de Verenigde Staten voor miljarden dollars aan importheffingen op elkaars producten voor vier maanden op. Daarmee lijken de grootmachten eindelijk nader tot elkaar te komen in een conflict over illegale staatssteun aan vliegtuigbouwers Boeing en Airbus dat al zo’n zeventien jaar speelt.

Op het Damrak staat Flow Traders in het nieuws. Het coronajaar 2020 is voor de flitshandelaar uitgemond in een bonusfeest. De twee topbestuurders van het bedrijf, dat flink profiteerde van de onrust op de financiƫle markten, krijgen ieder een bonus van 7,7 miljoen euro. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit het jaarverslag van Flow Traders.

Een vat Brentolie kostte 1,9 procent meer op 70,64 dollar. Het is voor het eerst sinds mei 2019 dat een vat ruwe olie uit de Noordzee tot boven de 70 dollar uitsteeg. De prijsstijging volgde na een droneaanval op Saudische olie-installaties door Houthi-rebellen. Ook stuwt het optimisme over de economie en de productiebeperkingen door oliekartel OPEC de olieprijzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,7 procent tot 67,21 dollar. De euro was 1,1890 dollar waard, tegenover 1,1911 dollar op vrijdag.