Tesla bouwt mega-batterij in Texas

Tesla werkt aan de bouw van een gigantisch energieopslagsysteem in Texas, oftewel een mega-batterij. Daarmee zet topman Elon Musk de eerste schreden op de Amerikaanse energiemarkt. De batterij zou zo krachtig zijn dat het 20.000 huishoudens van stroom zou kunnen voorzien op een zomerse dag.

Het project staat geregistreerd onder de naam Gambit Enery Storage LLC. Hoewel er heel geheimzinnig wordt gedaan over het project, blijkt uit openbare documenten dat dit een dochteronderneming is van Tesla. Ook is het logo van Tesla al gespot op een van de petjes van de werklui.

Het batterijproject wordt gebouwd in Angleton, een stad ten zuiden van de hoofdstad van de staat Texas, Houston. De megabatterij moet 1 juni operationeel zijn, aldus een topman bij de Electric Reliability Council of Texas (Ercot). Gambit is geregistreerd bij Ercot, de non-profitorganisatie die zorgt voor de elektriciteit van 26 miljoen Texanen.

Tesla zelf wil nog geen commentaar geven. Het bedrijf profileert zich al langer als niet enkel een maker van elektrische auto’s, maar produceerde al meerdere soorten batterijen die energie uit wind en zon kunnen opslaan. Het gaat dan om de Megapack, een schaalbaar opslagsysteem met batterijen die energieleveranciers en andere bedrijven kunnen gebruiken en de Powerwall, een thuisbatterij voor consumenten. Volgens ooggetuigen waren Megapacks te zien onder witte lakens op de bouwplaats van Angleton. Eerder zette het bedrijf in AustraliĆ« ook al een mega-batterij neer.

Kenners zeggen niet verbaasd te zijn als Musk binnenkort met plannen voor een eigen energiebedrijf komt.