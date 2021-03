Bijna 1000 horecazaken opgeheven in 2020

In coronajaar 2020 zijn in Nederland 470 restaurants door de eigenaar zelf gesloten, zo’n 10 procent meer dan in 2019. Ook sloten 450 cafetaria’s, lunchrooms, snackbars of ijssalons de deuren definitief. In totaal werden vorig jaar ruim 140.000 bedrijven opgeheven, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat was ruim 20 procent meer dan in 2019. Faillissementen zijn hier niet bij inbegrepen.

Bij bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen waren er 1100 opheffingen, haast een derde meer dan in 2019. Verder vond de toename van het aantal bedrijfsopheffingen vooral plaats bij zelfstandigen. Bij bedrijven met 2 tot 10 werknemers was het aantal ondernemers dat stopte met hun bedrijf met 14.700 iets lager dan in 2019.

Bijna de helft van de toename van bedrijfsopheffingen is toe te schrijven aan specialistische zakelijke diensten. Ook binnen de handelssector en informatie- en communicatiesector nam het aantal bedrijfsopheffingen ten opzichte van 2019 toe.

Het aantal bedrijfsopheffingen steeg in 2020 voor het derde jaar op rij. Het totaal aantal bedrijven in 2020 nam overigens toe, doordat het aantal bedrijfsoprichtingen hoger was dan ooit en het aantal faillissementen heel laag. Mogelijk komt dit door de steunpakketten van de overheid voor door de coronacrisis getroffen bedrijven.