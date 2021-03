Douwe Egberts moet het hebben van koffiedrinker thuis

Voor koffie- en theebedrijf JDE Peet’s, het bedrijf achter onder andere koffiemerk Douwe Egberts, was crisisjaar 2020 een jaar met twee gezichten. Aan de ene kant was er een recordgroei bij de koffie- en theeverkoop aan consumenten thuis. Daartegenover stond ook een stevige daling van de zakelijke afzet.

Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zoals de oproep om waar mogelijk vooral vanuit huis te werken, nam de omzet bij de ‘thuisverkopen’ met dik 9 procent toe. Maar de verkopen “away from home”, de tak die levert aan de horeca en bedrijven, zakte met bijna een derde in. Alles bij elkaar moest JDE Peet’s het doen met een verkoopmin van ruim 4 procent, waarmee de omzet uitkwam op krap 6,7 miljard euro.

JDE Peet’s sloot 2020 verder af met een winst van 367 miljoen euro, minder was dan de 585 miljoen euro een jaar eerder. Volgens JDE Peet’s kampte het bedrijf naast een lagere omzet met hogere kosten. Zo was JDE Peet’s meer geld kwijt aan belastingen en werden er kosten gemaakt voor de beursgang die eind mei plaatsvond. Ook werd de schuld aanzienlijk verlaagd. Om de kosten te drukken sneed JDE Peet’s bijvoorbeeld in zijn marketinguitgaven.

Volgens het bedrijf zijn de verwachtingen voor dit jaar onzeker. Dat komt onder meer omdat nog niet zeker is wanneer de horeca in veel landen weer open mag. Evengoed gaat het bedrijf uit van een groei van de opbrengsten op eigen kracht, dus exclusief overnames, van 3 tot 5 procent.