Moederbedrijf DHL profiteert van explosieve groei onlinewinkelen

Het logistieke concern Deutsche Post DHL heeft vorig jaar flink geprofiteerd van de razendsnelle groei van onlinewinkelen tijdens lockdowns. Doordat het Duitse bedrijf veel meer pakketjes te vervoeren kreeg, stegen de winst en de omzet aanzienlijk.

Alleen in Duitsland al steeg het volume post en pakketten dat het concern vervoerde met 15 procent. De omzet van de internationale divisie voor e-commerce, die ook in Nederland pakketdiensten verleent, groeide met een vijfde. Deze in 2019 gevormde divisie was in 2020 ook voor het eerst winstgevend.

Aan het begin van de coronacrisis voelde Deutsche Post DHL de plotse ontwrichting in de industrie en wereldhandel als gevolg van de pandemie nog sterk in de resultaten. In de loop van het jaar normaliseerden de mondiale handelsstromen wat meer, waardoor het verlies aan omzet voor distributieactiviteiten beperkt bleef tot 7,4 procent. Uiteindelijk profiteerde het bedrijf, dat een eigen vloot van vliegtuigen heeft, van schaarste aan laadruimte in vrachtvliegtuigen en op containerschepen waardoor de tarieven voor internationaal vervoer omhoog konden.

De totale jaaromzet kwam uit op 66,8 miljard euro, 5,5 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst ging daarbij met bijna 14 procent omhoog tot net geen 3 miljard euro. Over de resultaten in de nabije toekomst is Deutsche Post DHL ook positiever dan voorheen, omdat de groei van e-commerce nog wel even aan zal houden. Aandeelhouders profiteren ook mee, want het dividend gaat omhoog tot een totaal aan winstuitkeringen van 1,7 miljard euro. Daarnaast gaat het bedrijf voor 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen, wat de waarde van overige stukken verhoogt.