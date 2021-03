Streamingdienst Disney+ passeert grens van 100 miljoen abonnees

Disney+, de videostreamingdienst van entertainment- en mediaconcern Walt Disney, is de grens van 100 miljoen abonnees gepasseerd. Dat meldt topman Bob Chapek in een verklaring.

Volgens Disney, dat bijna anderhalf jaar geleden de videostreamingdienst lanceerde in de Verenigde Staten, is de groei van het aantal gebruikers te danken aan de populariteit van de Marvel- en Star Wars-films die via de dienst te zien zijn. Volgens Chapek zorgt de “robuuste pijplijn aan content” voor de aanhoudende groei van het aantal gebruikers. Disney+ is een directe concurrent van streamingdienst Netflix.

Eerder al maakte Disney bekend dat het vanwege de coronacrisis meer gaat inzetten op de videostreamingdiensten. Alle tv-netwerken, filmstudio’s en streamingdiensten vallen voortaan onder één divisie met de naam Media en Distributie. Behalve Disney+ is er ook nog sportzender ESPN+ en tv-seriedienst Hulu.