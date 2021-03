Techaandelen weer centraal op beurzen

De aandelen van techbedrijven zullen dinsdag naar verwachting verder onder druk staan op de Europese beurzen. Beleggers nemen al enige tijd afscheid van de sterk gestegen techaandelen en stappen in bedrijven die meer zullen profiteren van het herstel van de coronacrisis.

De Amsterdamse AEX-index stevent op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin van de handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine koersuitslagen te openen na de forse stijging een dag eerder. De Aziatische markten lieten dinsdag een gemengd beeld zien.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar de resultaten van fitnessketen Basic-Fit en koffieconcern JDE Peet’s. De coronacrisis heeft bij beide bedrijven een flinke stempel gedrukt op de jaarcijfers. Basic-Fit moest zijn sportscholen vorig jaar meerdere keren sluiten vanwege het coronavirus en leed een nettoverlies van dik 125 miljoen euro. JDE Peet’s, het bedrijf achter Douwe Egberts, verkocht meer koffie aan mensen die thuiswerken maar veel minder aan de horeca en bedrijven.

Aan het overnamefront meldde persbureau Bloomberg dat de aankoop van het moederbedrijf van brillenketens Pearle en Eye Wish mogelijk al deze maand wordt goedgekeurd. Brussel is tevreden met de concessies die het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica en het Nederlandse GrandVision hebben geboden. Ondanks de mogelijke goedkeuring is het echter niet zeker dat overname doorgaat. Sinds de coronapandemie zijn de verhoudingen tussen de twee ondernemingen bekoeld.

Chemicaliƫndistributeur IMCD kondigde aan het onderdeel Nutri Granulations te hebben verkocht aan Huber Engineered Materials. Een overnamesom werd niet vermeld. Het aandeel van het Poolse e-commercebedrijf InPost, dat eerder dit jaar naar de Amsterdamse beurs ging, zal mogelijk bewegen op een koopadvies van Jefferies.

In Frankfurt staat Deutsche Post DHL in de belangstelling. Het Duitse logistieke concern heeft vorig jaar flink geprofiteerd van de razendsnelle groei van onlinewinkelen tijdens lockdowns. Doordat het bedrijf veel meer pakketjes te vervoeren kreeg, stegen de winst en de omzet aanzienlijk. Het concern keert daarnaast meer dividend uit en gaat voor 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

De euro was 1,1853 dollar waard, tegenover 1,1848 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 64,92 dollar. De prijs van een vat Brentolie daalde 0,1 procent tot 68,16 dollar.