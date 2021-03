ABN AMRO en Galapagos zakken door aanstaand vertrek uit AEX

ABN AMRO en Galapagos werden woensdag lager gezet op de Amsterdamse beurs. Beleggers verwerkten het nieuws dat de bank en de biotechnoloog later deze maand hun plek in de AEX-index zullen kwijtraken. De resultaten van Just Eat Takeaway werden daarentegen goed ontvangen. Het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl profiteerde vorig jaar van de strenge coronamaatregelen en boekte flink meer omzet.

ABN AMRO en Galapagos behoorden tot de staartgroep bij de hoofdbedrijven op het Damrak, met minnen van 1,5 en 0,9 procent. De twee bedrijven verdwijnen vanaf 22 maart uit de AEX. Chiptoeleverancier Besi (plus 1,9 procent) en verlichtingsproducent Signify (min 0,1 procent) promoveren juist vanuit de MidKap naar de AEX. De wisseling is het gevolg van de herweging die beursexploitant Euronext jaarlijks uitvoert.

Just Eat Takeaway zag een stevige openingswinst deels verdampen en won 0,7 procent. Topman Jitse Groen omschreef 2020 als een “uitzonderlijk” jaar voor het bedrijf. Omdat restaurants moesten sluiten en mensen thuis moesten blijven vanwege lockdowns werd vaker eten thuisbezorgd. Ondanks het coronasucces leed de maaltijdbezorger wel een jaarverlies door forse investeringen in de uitbreiding van de organisatie. Voor 2021 rekent het bedrijf op een verdere versnelling van de ordergroei.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 674,72 punten. De MidKap daalde een fractie tot 984,50 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen 0,1 procent. Londen verloor 0,6 procent.

Bij de middelgrote bedrijven was postbedrijf PostNL de grootste daler met een min van 2,7 procent. Basic-Fit volgde met een verlies van 2,3 procent en leverde daarmee de winst van een dag eerder weer in. Analisten van RBC schroefden hun aanbeveling voor de fitnessketen terug in een reactie op de resultaten van het bedrijf, die dinsdag naar buiten werden gebracht.

Inditex verloor 1,8 procent in Madrid. Het Spaanse moederbedrijf van kledingketens als Zara, Pull & Bear en Bershka had afgelopen jaar veel last van de lockdowns. Ook in de belangrijke feestdagenperiode aan het einde van het jaar gingen weer veel winkels op slot. De winst kelderde in 2020 met 70 procent.

De euro was 1,1873 dollar waard, tegenover 1,1885 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 63,45 dollar. Een vat Brentolie kostte 1 procent minder op 66,82 dollar.