Begrotingstekort VS was al meer dan 1 biljoen dollar

Het Amerikaanse begrotingstekort is in de eerste vijf maanden van het fiscale jaar boven de 1 biljoen dollar uitgekomen. Het tekort is vooral veroorzaakt door de inspanningen van de overheid om de economie door de crisis te loodsen. In de cijfers is het steunpakket van 1900 miljard dollar nog niet bij het bedrag opgeteld.

Het tekort kwam in februari uit op 310,9 miljard dollar, tegen 235,3 miljard dollar in februari 2020, zo staat in een woensdag gepubliceerd rapport van het ministerie van Financiƫn in de VS. Met dat gat kwam het begrotingstekort uit op 1,05 biljoen dollar, een record voor de eerste vijf maanden van het fiscale jaar dat in oktober begon. In 2020 stond de teller in de VS na vijf maanden op 624,5 miljard dollar. Dat was voordat het coronavirus toesloeg.

President Joe Biden zal vrijdag een wetsvoorstel voor 1,9 biljoen dollar aan economische steun ondertekenen. Dat bedrag is veel hoger dan waar kenners aanvankelijk rekening mee hielden. De wet moet de economische groei aanzwengelen met rechtstreekse steun aan gezinnen en uitgebreide uitkeringen voor werklozen.

De Republikeinen keerden zich vanwege de hard oplopende tekorten en schulden tegen de stimuleringswet. Volgens de Democraten is het uitblijven van steun nog schadelijker voor de economie. Daarbij wezen ze ook op de huidige lage rentetarieven waardoor goedkoop geld kan worden geleend.

In het rapport zit al wel het bedrag van 900 miljard dollar aan coronasteunhulp dat in december werd goedgekeurd. Bidens American Rescue Plan Act zal het tekort verder doen oplopen met bijna 1,2 biljoen dollar dit jaar en 528,5 miljard dollar in 2022, aldus het rapport.