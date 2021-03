‘Coronalockdowns stuwen resultaten Thuisbezorgd.nl’

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, presenteert woensdag zijn jaarcijfers. Waarschijnlijk zijn de resultaten flink verbeterd, vergeleken met 2019. De onderneming profiteerde vorig jaar flink van de strenge coronamaatregelen. Daardoor kozen mensen veel vaker voor een bezorgmaaltijd.

De onderneming meldde in januari al dat er in het laatste kwartaal van vorig jaar veel meer bestellingen binnenkwamen dan een jaar eerder. Omdat restaurants weer moesten sluiten en mensen thuis moesten blijven vanwege nieuwe lockdowns tegen de tweede coronagolf werd vaker eten thuisbezorgd.

Over heel 2020 is de omzet naar verwachting fors gestegen. Daarbij moet worden aangetekend dat de krachtenbundeling met het Britse Just Eat in april vorig jaar waarschijnlijk een groot deel van de omzetstijging voor zijn rekening zal nemen.

Wat de extra opbrengsten precies betekenen voor het bedrijfsresultaat is nog onduidelijk. Om restaurants bij te staan in coronatijd werden wel commissies tijdelijk opgeschort. Verder namen de kosten voor personeel toe. Ook werden kosten gemaakt om de fusie tussen Just Eat en Takeaway rond te krijgen. En er wordt ook fors geïnvesteerd in verdere uitbreiding. Zo is het bedrijf ook bezig met de overname van het Amerikaanse Grubhub. Die deal ter waarde van ongeveer 7,3 miljard dollar is nog niet afgerond.