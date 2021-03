Fortnite-maker sleept Google ook in Australië voor de rechter

Epic Games, het bedrijf achter het populaire computerspel Fortnite, heeft een nieuw front geopend in de juridische strijd tegen Google. De maker van videogames heeft ook in Australië een aanklacht ingediend tegen de vermeende concurrentievervalsing binnen de appstore van Google.

De rechtszaak volgt op vergelijkbare rechtszaken die Epic Games heeft aangespannen tegen Google en Apple in de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Kern van de klacht is dat de twee techconcerns ontwikkelaars van apps dwingen een deel van hun inkomsten af te staan.

Voor apps die via de App Store of Google Play worden gedownload verplichten respectievelijk Apple en Google namelijk dat hun eigen betalingssysteem wordt gebruikt als er binnen die apps aankopen worden gedaan. Bij Epic Games zijn dat bijvoorbeeld muntjes die spelers van schietspel Fortnite kunnen kopen Daarover rekenen de twee technologiebedrijven, die samen besturingssystemen leveren voor veruit de meeste smartphones, commissies tot wel 30 procent.

Anders dan Apple, laat Google het binnen zijn besturingssysteem Android nog wel toe apps via andere dan zijn appstores te downloaden. Maar in de nieuwe aanklacht stelt Epic Games dat Google dit “ontstellend moeilijk maakt”, waarmee de zoekmachinemaker wetten voor consumentenbescherming zou schenden.

De reeks rechtszaken van Epic Games tegen Apple en Google volgde op de verwijdering van Fortnite uit hun downloadwinkels. Het videospellenbedrijf staat niet alleen in zijn klachten over het commissiebeleid binnen appstores. Zo vinden onder meer Spotify, Facebook en een groep mediabedrijven als Bloomberg, The New York Times en Disney dat Apple iets moet doen aan de commissies voor betalingen binnen zijn appstore.