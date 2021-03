Geen Limburgs gras voor WK voetbal in Qatar wegens mensenrechten

Het Limburgse bedrijf Hendriks Graszoden gaat geen gras leveren aan het WK van 2022 in Qatar. Het bedrijf breekt zodoende met een jarenlange traditie. Hendriks Graszoden trekt zich onder meer terug vanwege het schenden van mensenrechten in Qatar, bevestigde een woordvoerster woensdag na berichtgeving van 1Limburg.

Hendriks Graszoden leverde eerder graszoden voor het WK in Duitsland (2006), het EK in Zwitserland (2008) en het EK in Frankrijk (2016). “In 2010 was de voorstellingsronde in Qatar en daarna hebben we geprobeerd de order binnen te halen. Door de jaren heen drong bij ons het besef door: dit gaat het niet worden”, zei de woordvoerster. Volgens haar zijn de arbeidsomstandigheden bij de bouw slecht. “We wisten dat er doden vielen, maar schrokken enorm toen we hoorden dat 6500 mensen zijn omgekomen tijdens de werkzaamheden.”

Behalve de barre werkomstandigheden waren ook de kwaliteitsnormen voor het kweken van gras beneden de maat in Qatar. Hendriks Graszoden moest samenwerken met plaatselijke ondernemers en die stelden minder hoge kwaliteitsnormen. Dat was voor Hendriks Graszoden onaanvaardbaar.

Tenslotte vindt de onderneming het onbegrijpelijk dat de FIFA niet ingrijpt. “We waren hierover heel erg verbaasd”, aldus de woordvoerster. “Ons besluit om ons terug te trekken is zeker een aderlating voor het bedrijf. Maar soms moet je een beslissing nemen op ethische gronden.” Voor zover bekend is Hendriks Graszoden het eerste Nederlandse bedrijf dat niet wil samenwerken met de organisatie van het WK voetbal wegens schending van de mensenrechten.