Lockdowns leveren LEGO recordomzet op

Speelgoedfabrikant LEGO heeft 2020 een recordomzet en -winst behaald. Doordat mensen massaal thuis moesten blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zochten ze voor vermaak hun heil in de plastic bouwsteentjes van het Deense bedrijf. Dat zag de verkopen met 13 procent toenemen.

De jaaromzet bedroeg 43,7 miljard Deense kroon, omgerekend 5,9 miljard euro. Daarop boekte het bedrijf een winst van 9,9 miljard kroon, wat bijna een vijfde meer is dan in 2019.

Volgens LEGO nam de populariteit van het speelgoed tijdens de pandemie onder mensen van alle leeftijden toe. Het bedrijf bracht al voor de invoering van lockdowns sets op de markt die vooral op een volwassen publiek waren gericht, zoals LEGO gebaseerd op de sitcom Friends. Maar met de ingang van de coronamaatregelen kwam er steeds meer aandacht voor de therapeutische werking die zou uitgaan van legoën.

LEGO wijst zelf ook op de eigen digitalisering als achterliggende oorzaak voor de omzetgroei. Het bedrijf, voor het grootste deel in handen van de Deense miljardairsfamilie Kristiansen, brengt steeds vaker speelgoed op de markt dat de bouwblokjes combineert met bijvoorbeeld computerspelletjes voor kinderen. Zo werkt LEGO samen met Nintendo aan sets gebaseerd op computerspelfiguur Super Mario.

De toegenomen interesse in LEGO was ook op de site van het bedrijf merkbaar, met een verdubbeling van het aantal bezoeken in één jaar tijd. Toch schrijft het bedrijf fysieke winkels niet af. Ondanks lockdowns opende LEGO wereldwijd 134 nieuwe eigen winkels, waarvan 91 in China.