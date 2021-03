Ruim 30 procent meer elektrische fietsen verkocht in 2020

De coronacrisis heeft vorig jaar voor een flinke stimulans gezorgd van de fietsverkopen in Nederland. Zo steeg de verkoop van elektrische fietsen met ruim 30 procent naar 547.000 stuks. Dat blijkt uit onderzoek door bureau GfK in opdracht van RAI Vereniging en BOVAG. De omzet uit fietsverkopen groeide naar een record van bijna 1,7 miljard euro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2010. Vorig jaar werden in totaal bijna 1,1 miljoen fietsen verkocht.

In coronajaar 2020 hebben veel reizigers het openbaar vervoer gemeden, vakanties werden meestal dichtbij huis gevierd, terwijl ook sporten in groepsverband veelal aan banden was gelegd. Voor veel mensen was en is fietsen een uitkomst om zich over kortere afstanden te verplaatsen en in beweging te blijven.

Van alle vorig jaar aangeschafte nieuwe fietsen had de helft elektrische ondersteuning. Een jaar eerder was dat nog 42 procent en in 2011 slechts 15 procent. Het aandeel van de traditionele stadsfiets is inmiddels sinds 2011 gehalveerd tot 26 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen bereid zijn om flink te investeren in kwaliteit. De gemiddelde prijs van een e-bike lag afgelopen jaar op 2259 euro. Door de populariteit van de e-bike groeide de gemiddelde aankoopprijs van een nieuwe fiets in 2020 naar 1499 euro, 20 procent meer dan een jaar daarvoor. Inmiddels wordt 75 procent van de totale omzet uit fietsverkopen uit elektrische fietsen gehaald.