Tuur Elzinga gekozen als nieuwe voorzitter vakbond FNV

Tuur Elzinga wordt de nieuwe voorzitter van vakbond FNV. In een verkiezingsstrijd met tegenkandidaat Kitty Jong wist hij iets meer dan de helft van de stemmen te behalen. Elzinga is vooral bekend als de FNV-onderhandelaar bij het pensioenakkoord.

Nadat zijn overwinning woensdag werd bekrachtigd door het ledenparlement van de grootste vakbond van Nederland, benadrukte Elzinga dat hij komende jaren vol wil inzetten op het behoud van banen, het bieden van meer zekerheid en hogere lonen. Ook wil de nieuwe voorman van FNV dat er een einde komt aan wat hij noemt de “verslaving aan flexcontracten”, lage lonen en belastingontwijking van werkgevers. Om dat allemaal waar te maken deinst hij er naar eigen zeggen ook niet voor terug om “het land plat te leggen”.

Elzinga volgt als voorzitter Han Busker op, die sinds 2017 aan het roer stond van FNV. De 60-jarige Busker liet eerder weten niet op te gaan voor een tweede termijn. Tegenkandidaat Jong feliciteerde Elzinga meteen na de verkiezing met zijn overwinning. Zij blijft komende tijd wel onderdeel van het bestuur van de bond.

Van de bijna 1 miljoen FNV-leden brachten er in totaal 120.425 hun stem uit, een aantal dat vergelijkbaar is met de vorige voorzittersverkiezing vier jaar terug. Elzinga kreeg 52,2 procent van de stemmen en behaalde dus geen hele grote overwinning. “Wel close. Als ik Trump was geweest, had ik een hertelling aangevraagd. Maar dat zal ik je besparen”, grapte verliezer Jong na afloop.

Vakbond CNV, de andere grote bond van Nederland, reageerde direct op de wisseling van de wacht bij FNV. “Wij kennen Tuur Elzinga als een prettige en constructieve samenwerkingspartner”, gaf CNV-voorzitter Piet Fortuin aan. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland kijken ook uit naar samenwerking met Elzinga. “Wij hebben Tuur bij de onderhandelingen over het pensioenakkoord leren kennen als iemand die scherp onderhandelt, zijn dossiers goed kent en opkomt voor de FNV-leden”, aldus de werkgevers.