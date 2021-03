Aantal startende ondernemers in Nederland stijgt

Lockdown of niet, veel ondernemers laten zich niet tegenhouden door de huidige coronacrisis. In de laatste maand van 2020 zijn er bijna 25.000 bedrijven gestart. Dit is 19 procent meer dan een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK). Voor het eerst in zes maanden steeg het aantal startende ondernemers zo hard.

Hoewel Nederland het grootste deel van het jaar te kampen had met de gevolgen van de overheidsmaatregelen, is het aantal bedrijven aan het einde van 2020 toch groter dan een jaar eerder. Aan het einde van 2019 waren er in Nederland 2.000.404 ondernemingen. Dat waren er aan het einde van vorig jaar 2.078.716, wat neerkomt op een stijging van bijna 4 procent. Doordat de online economie zo’n enorme sprong maakt, zien veel startende ondernemers hun kans. Met name in de detailhandel is de groei aanzienlijk. Daarbij gaat het vooral om webshops, die willen profiteren van het aantal consumenten dat online winkelt.

Van offline naar online

Er is een duidelijke beweging gaande die zich verplaatst van offline naar zowel offline als online ondernemen. Dit geldt met name voor winkels, die met een overschot aan producten zitten, doordat ze lange tijd hun deuren moesten sluiten. En nog steeds, alhoewel er nu wel op afspraak gewinkeld mag worden. Bij deze verschuiving is het belangrijk voor ondernemers dat ze online goed zichtbaar zijn en zich onderscheiden van andere ondernemers. Het maken van een website is een wezenlijk onderdeel van deze verschuiving. Zeker als je als ondernemer van plan bent om een webshop te bouwen, is het verstandig om hiervoor professionele hulp in te schakelen.

Fysiek producten verkopen zit er voorlopig voor niet-essentiële winkels nog niet in. En als straks de winkels weer open mogen, wil dit niet zeggen dat consumenten meteen weer de winkelstraten induiken. De verwachting is dat online aankopen doen populair blijft. Websitebouwers en webshopbouwers hebben het aanzienlijk drukker gekregen het afgelopen jaar. Ook bestaande webshops hebben aandacht besteed aan hun website, zoals aanpassingen doen in bestaande functionaliteiten om zo beter te communiceren met hun klanten. Een voorbeeld hiervan is een pop-upje bij de checkout over de levertijden.

Steeds meer jonge ondernemers

Naast de toename in het aantal starters en de verschuiving van offline naar online telt Nederland ook steeds meer jonge ondernemers. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat de startende ondernemer in 2020 gemiddeld 34 jaar was. Deze leeftijd daalt de afgelopen jaren steeds verder. Ook het aandeel startende ondernemers van achttien jaar en ouder neemt toe. In 2019 nam het aantal starters in deze categorie toe met zeventig procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Niemand weet wat ons nog te wachten staat, maar duidelijk is wel dat online ondernemen populair is en blijft en dat het veel voordelen kent. Door een online bedrijf op te zetten, is het mogelijk om meer mensen te bereiken via internet en geografische grenzen worden opgeheven. Naast het verkopen van goederen en diensten aan klanten biedt de online wereld veel mogelijkheden om extra winst te maken en loyale klanten te winnen. Met een website is het mogelijk om blogs te schrijven over relevante onderwerpen en kan je als ondernemer je bedrijf uitbreiden naar een nieuw gebied zonder dat je hoeft te investeren in de huur voor een fysieke locatie of maandelijkse kantooruitgaven.