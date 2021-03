‘Chinese toezichthouders overwegen recordboete tegen Alibaba’

Chinese toezichthouders overwegen een forse boete op te leggen aan webwinkelconcern Alibaba. Dat meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Het zou de hoogste Chinese boete voor een bedrijf ooit zijn.

De boete zou de 975 miljoen dollar die chipmaker Qualcomm er in 2015 moest betalen voor monopoliepraktijken overstijgen. Volgens de bronnen zou Alibaba behalve een boete betalen ook moeten stoppen met bepaalde concurrentiebeperkende praktijken op het platform. Zo zouden handelaren niet gelijktijdig op een ander platform dezelfde spullen mogen aanbieden als bij Alibaba.

Ook bekijken de toezichthouders of Alibaba sommige onderdelen van het bedrijf moet afstoten, stellen de ingewijden. Dat zouden dan takken zijn die niets te maken hebben met de onlinewinkelkant van het bedrijf.

De Chinese autoriteiten zijn al langer bezig met het aanscherpen van het toezicht op bedrijven zoals Alibaba. De Chinese overheid heeft besloten om harder op te treden tegen grote concerns die veel macht in handen hebben, en tot voor kort nog maar aan weinig regels gebonden waren.

Zo werd de beursgang van Alibaba’s dochteronderneming en financieel dienstverlener Ant Financial vorig jaar op het laatste moment door de Chinese toezichthouder tegengehouden. De autoriteiten vreesden dat het bedrijf een risico zou vormen voor de stabiliteit van het Chinese financiĆ«le systeem. De beursgang van Ant Financial had de grootste van de wereld moeten worden.