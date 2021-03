Chip- en techbedrijven in kopgroep groene AEX, banken onderaan

De Amsterdamse AEX-index won donderdag opnieuw terrein. Vooral de chip- en technologiebedrijven werden opgepikt na de recente koersdruk in de sector. De banken die de afgelopen tijd juist sterke koerswinsten lieten zien vielen uit de gratie. Op het Damrak zette ABN AMRO, die later deze maand uit de Amsterdamse hoofdindex degradeert, de daling voort. Ook concurrent ING, die zijn plek verliest in de Belgische hoofdgraadmeter, moest het ontgelden.

Elders in Europa lieten de beurzen een gemengd beeld zien in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag volgt. De ECB zal naar verwachting geen grote wijziging aanbrengen in het stimuleringsbeleid, maar beleggers letten vooral op wat centralebankpresident Christine Lagarde zal zeggen over de stijgende obligatierentes. De snel oplopende marktrentes zorgden afgelopen weken voor nervositeit op de aandelenmarkten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent hoger op 683,69 punten. De MidKap steeg 1 procent tot 999,70 punten. Parijs klom 0,2 procent en Londen verloor 0,3 procent. De DAX in Frankfurt daalde een fractie. De Duitse bondskanselier Angela Merkel waarschuwde nog drie tot vier zware maanden in de coronacrisis te verwachten.

ASMI ging aan kop in de AEX met een plus van 4,8 procent en in de MidKap stond branchegenoot Besi (plus 5,8 procent) bovenaan. Analisten van Kepler Cheuvreux schroefden de koersdoelen van beide chipbedrijven op. Fintechbedrijf Adyen, chipmachinemaker ASML en techinvesteerder Prosus stonden ook in de kopgroep van de AEX, met winsten van ruim 3 procent.

ABN AMRO en ING sloten de rij bij de hoofdbedrijven op het Damrak met verliezen van 2,5 procent. Beursuitbater Euronext liet weten dat ING per 22 maart uit de hoofdindex van de beurs in Brussel zal verdwijnen. Voor de notering in Amsterdam heeft deze stap geen gevolgen. Euronext kondigde eerder al aan dat ABN AMRO uit de AEX-index gaat. Het aandeel zakte daardoor op woensdag al 3 procent.

In Londen steeg Rolls-Royce 2 procent. De Britse fabrikant van vliegtuigmotoren kampte vorig jaar met de malaise in de luchtvaartsector door de coronapandemie en leed een miljardenverlies. Het bedrijf is wel optimistischer over de vooruitzichten voor dit jaar. Het Duitse modehuis Hugo Boss, dat ook met cijfers kwam, zakte 3 procent in Frankfurt.

De euro klom tot 1,1963 dollar, van 1,1890 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 65,15 dollar. De prijs van een vat Brentolie steeg ook 1,1 procent, tot 68,67 dollar.