ECB gaat ‘aanzienlijk sneller’ obligaties opkopen

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat volgend kwartaal het tempo waarin obligaties worden opgekocht “aanzienlijk” opvoeren, maar ziet voorlopig geen reden om met nog meer stimuleringsmaatregelen de coronacrisis te bestrijden. De rentestanden blijven op hun historisch lage niveaus.

De ECB zette in het voorjaar van 2020 een enorm stimuleringspakket op, waarmee uiteindelijk voor 1850 miljard euro aan schuldpapier kan worden opgekocht. Mede hiermee probeert de centrale bank voor de eurozone leningen aan huishoudens en bedrijven zo goedkoop mogelijk te houden, zodat zij geld blijven uitgeven.

Onlangs steeg op de financiƫle markten het rendement op staatsobligaties, waardoor ook de rentes die banken rekenen kunnen stijgen. Dit terwijl het economisch herstel in de eurolanden nog redelijk fragiel is. Het versneld opkopen van obligaties onder het bestaande programma lijkt bedoeld om al te hevige rentestijgingen in te dammen.

Al voor de coronacrisis zette de ECB de herfinancieringsrente op 0 procent, wat betekent dat banken gratis geld lenen bij de centrale bank. De depositorente staat al tijden op min 0,5 procent, waardoor banken geld toeleggen op spaartegoeden die ze in Frankfurt stallen. Deze tarieven blijven voorlopig hetzelfde.

De vraag is verder wat ECB-president Christine Lagarde over stijgende rentes op obligatiemarkten te zeggen heeft in haar toelichting, die ze later op de dag geeft. Andere leden van het ECB-bestuur, zoals president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB), wezen er al op dat stijgende rentes vooralsnog een goed teken zijn. De hogere rentes weerspiegelen de verbeterde groeivooruitzichten en hogere inflatieverwachtingen, aldus Knot.