Wall Street begint sessie met winst

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten begonnen. Nog altijd zorgt de afnemende bezorgdheid over een sterk aantrekkende inflatie voor opluchting onder beleggers. Verder werden iets beter dan verwachte cijfers over het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten verwerkt.

De rente op Amerikaanse staatsobligaties daalde donderdag. Dat kan worden gezien als een teken dat de zorgen over een piekinflatie afnemen. Met een oplopende inflatie wordt geld dat is uitgeleend minder waard, met veelal stijgende rentes tot gevolg.

De Europese Centrale Bank (ECB) maakte bekend dat het tempo waarin obligaties worden opgekocht, wordt versneld. De ECB ziet voorlopig geen reden om met nog meer stimuleringsmaatregelen de coronacrisis te bestrijden. De rentestanden van de centrale bank blijven daarmee op hun historisch lage niveaus.

De Dow-Jonesindex steeg in de vroege handel 0,4 procent tot 32.438 punten en de S&P 500 won 0,7 procent tot 3926 punten. Techgraadmeter Nasdaq steeg 1,6 procent tot 13.274 punten.

Zwaargewichten als Apple, Amazon en Microsoft wonnen ruim 1 procent. De aandelen van snelgroeiende techbedrijven zijn doorgaans gevoelig voor oplopende rentetarieven. De fondsen worden veelal gewaardeerd op verwachte winsten voor de komende jaren.

Vliegtuigmaker Boeing kreeg er op zijn beurt dik 3 procent bij, nadat het naar verluidt op het punt staat een miljardenorder binnen te slepen van Southwest Airlines voor zijn 737 MAX-toestellen. Softwareproducent Oracle verloor juist bijna 8 procent na cijfers. Vooral de cloudtak van het bedrijf presteerde minder dan waar rekening mee werd gehouden. Ook datingapp Bumble (plus 10,3 procent) kwam met cijfers. Verder kreeg farmaceut Johnson & Johnson goedkeuring voor zijn coronavaccin in Europa. Het aandeel J&J ging licht omhoog.

AMC Entertainment steeg ruim 3 procent. De bioscoopketen rekent op betere tijden als gevolg van de uitrol van vaccins en de release van nieuwe films. De laatste tijd werden aandelen van AMC meegezogen in de beursgekte veroorzaakt door particuliere beleggers. Die moedigden elkaar via internetfora aan om te investeren in bepaalde aandelen, om grote beleggingsfondsen die speculeerden op een koersdaling een hak te zetten.