Britse economie kromp in januari, maar minder hard dan gedacht

De Britse economie is in januari gekrompen als gevolg van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook de brexit had een negatief effect. Toch was de teruggang veel minder sterk dan waar economen in doorsnee op hadden gerekend.

Het Britse bruto binnenlands product (bbp) ging met 2,9 procent omlaag, terwijl er in december nog een stijging met 1,2 procent was geweest. Economen hadden gerekend op een daling van haast 5 procent.

De daling was voor een groot deel te wijten aan de dienstensector, die door een nieuwe Britse lockdown werd getroffen. Ook de industrie daalde echter voor het eerst sinds april, onder meer als gevolg van de brexit. Zowel de import vanuit als de export naar de Europese Unie liep hard terug, liet het Office for National Statistics weten. Dat komt vermoedelijk deels omdat bedrijven eind vorig jaar extra voorraden aanlegden en deels vanwege extra bureaucratische rompslomp en kosten voor handel met de EU. Het statistiekbureau ziet de handel met het Europese vasteland al wel weer toenemen.