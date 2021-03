Faillissementen in februari op laagste niveau in 30 jaar

Het aantal faillissementen lag vorige maand opnieuw een stuk lager dan gebruikelijk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal bedrijven dat bankroet ging, lag zelfs op het laagste niveau sinds december 1990.

Het aantal faillissementen fluctueert normaal gesproken sterk. Ze piekten in 2013 en het aantal was vervolgens vanaf 2017 tot halverwege vorig jaar redelijk stabiel. Daarna zette een daling in, die vermoedelijk veroorzaakt wordt door de steunpakketten vanuit de overheid.

In februari kwam het CBS tot 114 faillissementen, 28 minder dan in januari. Dat aantal is wel gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen. De meeste faillissementen werden in de handel uitgesproken, maar dit is ook een van de sectoren waar de meeste bedrijven actief zijn. Relatief gezien werden de sectoren verhuur en overige zakelijke diensten het zwaarst getroffen. Onder meer uitzendbureaus vallen onder die laatste categorie.