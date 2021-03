Hoogste aantal passagiers op luchthavens VS sinds maart 2020

Luchthavens in de Verenigde Staten hebben vrijdag bijna 1,36 miljoen passagiers verwerkt, wat het hoogste niveau is sinds 15 maart vorig jaar. Het stijgende aantal reizigers geeft aan dat de hard getroffen luchtvaartsector in de VS langzaam begint te herstellen van de coronacrisis dankzij de vaccinaties tegen het virus.

De cijfers komen van het overheidsbureau Transportation Security Administration (TSA) dat reizigers op Amerikaanse vliegvelden screent. De pandemie en de lockdowns tegen de virusuitbraak hebben Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zeer hard geraakt, met miljarden dollars aan verliezen. Vorig jaar kelderden de reizigersaantallen in de VS met 60 procent. Maar nu steeds meer Amerikanen gevaccineerd worden nemen ook de boekingen toe.

Ondanks de groeiende reizigersaantallen is van volledig herstel van de Amerikaanse luchtvaart nog lang geen sprake, want ze liggen nog altijd 38 procent lager dan voor de uitbraak van de wereldwijde coronapandemie.