Kleine ondernemers vrezen belastingverhogingen na verkiezingen

Kleine ondernemers vrezen voor belastingverhogingen na de verkiezingen. Alle verkiezingsprogramma’s kondigen lastenverzwaringen aan. Volgens ondernemersclub MKB-Nederland maakt dit herstel na de coronacrisis onmogelijk. Dat zegt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, zaterdag in De Telegraaf.

“De gemiddelde lastenverzwaringen die we nu in de plannen zien staan, zijn drie keer zo hoog als wat de partijen bij de vorige verkiezingen van plan waren. Terwijl we nu in een crisis zitten”, stelt Vonhof in de krant. Hoewel alle partijen van plan zijn zwaarder te belasten, spant de PvdA de kroon. De partij wil meer dan 40 miljard euro aan belastingverhoging.

De plannen om het bedrijfsleven zwaarder te belasten zouden niet alleen grote bedrijven raken. “Ondanks alle mooie woorden over het belasten van grote bedrijven slaat de belastingverhoging voor een belangrijk deel neer bij het midden- en kleinbedrijf”, aldus Vonhof. Volgens MKB-Nederland staan de plannen dan ook haaks op de herstelplannen voor na de coronacrisis.

De mkb’ers vinden juist dat de lasten na de verkiezingen gelijk moeten blijven. “Even alles op nul zetten. We komen straks uit de grootste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Iedereen vindt dat we investerend de crisis uit moeten komen. Vergeet dan niet dat 80 procent van de investeringen normaliter van de bedrijven komt”, zegt de voorzitter tegen De Telegraaf. “Het maatschappelijk sentiment, zelfs bij politici, is dat er al 65 miljard euro in het bedrijfsleven is gestopt. Het geld is door het bedrijfsleven gesluisd voor baanbehoud. Het getuigt van onbenul als je zegt dat daarmee bedrijven geholpen zijn, dat is ongezonde retoriek”, aldus Vonhof.