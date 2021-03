Koers bitcoin gaat richting de 60.000 dollar

De bitcoin klom zaterdag richting de 60.000 dollar, waarmee ’s werelds bekendste digitale munt een eerder recordniveau van vorige maand wist te overtreffen. De bitcoin profiteert van optimisme onder beleggers over digitale valuta en toenemende interesse van professionele investeerders in cryptomunten.

De koers van de bitcon steeg tot 59.473 dollar, waarmee het oude record van meer dan 58.000 dollar op 21 februari is verbroken. Na het aantikken van dat recordniveau zakte de koers van de bitcoin wel weer flink weg door zorgen of de waarde van de cryptomunt niet te sterk was opgelopen. Maar inmiddels is dus weer een nieuwe opmars ingezet.

Over het afgelopen jaar is de waarde van de bitcoin met circa 1000 procent gestegen. Zo kocht de maker van elektrische auto’s Tesla eerder dit jaar voor 1,5 miljard dollar aan bitcoins en liet Tesla-topman Elon Musk zich op sociale media geregeld positief uit over digitale munten. De totale marktwaarde van alle bitcoins ligt nu op meer dan 1000 miljard dollar.