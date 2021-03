Air France-KLM wint op groen Damrak, ABN AMRO toont herstel

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM behoorde dinsdag tot de sterkste stijgers op het Damrak. De luchtvaartsector profiteerde van de forse koerswinsten van Amerikaanse branchegenoten. ABN AMRO toonde wat herstel na de koersval een dag eerder. De stemming op de Europese aandelenbeurzen was gematigd positief. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street en keken uit naar de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank, die dinsdag begint.

Air France-KLM won 1,4 procent bij de middelgrote bedrijven. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen United Airlines en American Airlines stegen maandag rond 8 procent op Wall Street dankzij berichten dat er veel vraag is naar vliegtickets in de lente en zomer. De reisbranche is een van de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis. In Frankfurt won Lufthansa ruim 1 procent. IAG, het moederbedrijf van British Airways, steeg 1,1 procent in Londen.

De Amsterdamse AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 681,04 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 1014,28 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,6 procent.

Sterkste stijger in de AEX was ING met een winst van 2 procent. ABN AMRO volgde met een plus van 1,6 procent. Het aandeel zakte maandag nog ruim 5 procent na uitbreiding van het witwasonderzoek tegen de bank. Staalmaker ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 0,5 procent.

Beleggers hielden ook de ontwikkelingen rond het coronavaccin van AstraZeneca in de gaten. Het Europees geneesmiddelenbureau EMA verklaarde zich donderdag te buigen over het vaccin. Meerdere Europese landen, waaronder Nederland, zijn voorlopig gestopt met het toedienen van het vaccin van AstraZeneca na meldingen van bloedstollingen bij gevaccineerde mensen. Het aandeel AstraZeneca klom desondanks 2 procent in Londen.

In Frankfurt won Zalando 4 procent. De van oorsprong Duitse onlinekledingwinkel blijft de prognoses opkrikken. De webwinkel verwacht voor dit jaar een kwart tot bijna een derde meer omzet ten opzichte van vorig jaar. Door de coronacrisis steeg het aantal mensen dat online ging shoppen. Volkswagen zette de opmars voort en won 3 procent. De Duitse automaker verhoogde bij de publicatie van de definitieve jaarcijfers zijn doelstellingen voor de komende jaren.

De euro was 1,1923 dollar waard, tegenover 1,1925 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 64,87 dollar. Brentolie kostte ook 0,8 procent minder, op 68,35 dollar per vat.