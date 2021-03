België betreurt ‘kettingreactie’ na ophef AstraZeneca-vaccin

De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke betreurt de Europese “kettingreactie” waarbij het ene na het andere land de afgelopen dagen besloot de inentingen met het coronavaccin van AstraZeneca tijdelijk op te schorten. Hij heeft die frustratie ook overgemaakt aan zijn Europese collega’s, zei de bewindsman dinsdag tijdens een debat in de Kamer.

België blijft in tegenstelling tot een hele reeks EU-lidstaten waaronder Nederland met het vaccin van AstraZeneca inenten. Andere landen stopten daar na enkele meldingen van bloedklonters na de inenting mee. “Ik denk dat we de goede beslissing hebben genomen”, zei Vandenbroucke.

Hij wees erop dat van de 17 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk en de EU die tot nog toe een AstraZeneca-prik hebben gekregen, er bij 15 “een diepveneuze trombose vastgesteld en bij 22 een longembolie”. “Dat gaat dus om 0,0002 procent van de gevallen, terwijl we eigenlijk 0,0009 procent hadden verwacht”. Bovendien is het risico op tromboses en longembolie bij een coronabesmetting veel groter, gaf de minister mee.

“Voor ons is het buitengewoon belangrijk dat vaccins veilig zijn, en dat de gegevens over bijwerkingen Europees verzameld en beoordeeld worden. We zouden samen moeten beslissen op basis van zeer specifieke gegevens”, zei Vandenbroucke. Die ontbreken volgens hem nog.