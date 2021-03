‘Investeer in Zuid-Holland om vertrek bedrijven te voorkomen’

Veel succesvolle bedrijven dreigen uit de provincie Zuid-Holland te verdwijnen als er niet tijdig in de regio wordt geïnvesteerd. Daarvoor waarschuwt Edith Schippers, president van DSM Nederland. Volgens de voormalig minister van Volksgezondheid moet de overheid daarom in actie komen. “Bedrijven groeien zo hard dat we moeten oppassen dat die productie niet gaat verdwijnen. Daar maak ik me enorm zorgen over.”

Schippers zei dit dinsdag bij de presentatie van de zogeheten Groeiagenda Zuid-Holland. Dat is een groot economisch plan van lokale overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen uit de provincie om sterker uit de coronacrisis te komen. Volgens de Groeiagenda kampt de provincie onder meer met achterblijvende economische prestaties ten opzichte van andere regio’s, zoals bijvoorbeeld Eindhoven, en een relatief hoge werkloosheid. Daarnaast moeten er veel woningen bijgebouwd worden.

Om de problemen op te lossen investeren regionale partijen de komende tien jaar 1,4 miljard euro per jaar in de Groeiagenda. De investeringen moeten zo structurele economische groei van 12 procent opleveren met 120.000 nieuwe banen. Van het Rijk willen de partijen graag nog 1 miljard euro. Hiervoor ligt een aanvraag ligt bij het Nationaal Groeifonds.

Behalve DSM hebben ook farmaceut Janssen, olie- en gasconcern Shell, telecomprovider KPN, vliegtuigbouwer Airbus, het Havenbedrijf Rotterdam, de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam, regionale netbeheerder Stedin hun handtekening onder het plan gezet. Dat geldt ook voor grote gemeenten als Den Haag en Dordrecht.

Tim van der Hagen, rector magnificus van de TU/Delft, kwam eveneens aan het woord bij de presentatie. Hij waarschuwde voor het verdrijven van de maakindustrie uit de regio. “Wij merken dat bedrijven zich weinig geaccepteerd voelen. Daar moeten we op een andere manier mee omgaan.”

De plannen kunnen op goedkeuring rekenen van ondernemersorganisatie VNO-NCW. Voorzitter Ingrid Thijssen vindt dat de Groeiagenda perfect aansluit bij de ambities die de werkgevers hebben op het gebied van economische groei, duurzaamheid en een inclusieve samenleving. Wel vraagt ze zich af hoe versnippering van kennis en innovatie voorkomen kan worden. “Alle twaalf provincies hebben hun ‘ports’ en ‘valleys’, maar excellentie overschrijdt de provinciegrens.” Thijssen wil verder weten wie wat financiert, wat bedrijven ervoor op tafel moeten leggen en naar welke projecten de 1,4 miljard euro gaat.