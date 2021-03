Meer metaalstakingen, maar werkgevers geven geen krimp

De estafettestakingen in de metaalsector gaan ook deze week verder. Medewerkers van bedrijven in de regio’s rond Venlo en Katwijk leggen het werk 48 uur lang neer, elders in het land gaat het om 24 uursstakingen of kortere werkonderbrekingen, kondigen vakbonden CNV en FNV aan.

Tegelijkertijd lijken de werkgevers niet van plan om toe te geven. “Staken is niet het juiste middel, een akkoord bereik je aan de onderhandelingstafel”, klinkt het vanuit werkgeversvereniging FME. Datzelfde geluid laten de werkgevers al maanden horen.

De bonden staken al sinds december voor een betere cao. Het bod van de werkgevers van 2,25 procent loonsverhoging over twee jaar vinden zij te laag. FME-hoofdonderhandelaar Maurice Rojer noemde de door de bonden gestelde looneisen eerder “onhaalbaar en onverantwoord”. De bonden op hun beurt zeggen best mee te willen denken met bedrijven waar het door de coronacrisis minder gaat, maar wijzen erop dat bij veel bedrijven gewoon goede zaken gedaan worden.

De cao in de metaalsector is een van de grootste van Nederland. Onder de zogeheten metalektro-cao vallen zo’n 160.000 werknemers.