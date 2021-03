Nintendo in kopgroep positieve Japanse beurs

Het aandeel Nintendo behoorde dinsdag tot de kopgroep op de Japanse beurs. De Japanse maker van spelcomputers en games maakt zich naar verwachting op voor een nieuwe recordverkoop van zijn Switch dit jaar. Afgelopen jaar deed het bedrijf al zeer goede zaken met de Switch-console en de games voor de draagbare spelcomputer, omdat mensen vanwege het thuiszitten in coronatijd naar vermaak zochten.

Nintendo eindigde 3 procent hoger en hielp de Nikkei in Tokio aan een winst van 0,5 procent op 29.921,09 punten. De Japanse hoofdindex wist eerder op de dag voor het eerst sinds 25 februari weer boven de 30.000 puntengrens te klimmen. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door optimisme over de heropening van de Amerikaanse economie. De Verenigde Staten zijn de grootste handelspartner van Japan. Verder werd gewacht op de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die dinsdag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering.

De Japanse luchtvaartmaatschappijen behoorden ook tot sterkste stijgers. ANA Holdings dikte ruim 2 procent aan en Japan Airlines steeg ruim 3 procent in navolging van de sterke koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines en Southwest Airlines verklaarden dat er veel vraag is naar vliegtickets in de VS voor de lente en zomer.

De All Ordinaries in Sydney sloot 0,8 procent hoger onder aanvoering van de grote Australische banken. Uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Reserve Bank of Australia bleek dat de centrale bankiers verwachten dat de omvangrijke steun voor de economie nog lange tijd nodig zal zijn, aangezien het nog jaren duurt voordat de doelstellingen voor inflatie en werkgelegenheid zijn bereikt. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,7 procent.