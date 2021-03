Nog steeds fors minder passagiers luchthaven Schiphol

Het aantal reizigers op luchthaven Schiphol stond in februari nog steeds zeer sterk onder druk door de coronacrisis en opgelegde reisrestricties. Vorige maand verwerkte de luchthaven ruim een half miljoen passagiers, een afname van 89 procent in vergelijking met een jaar eerder, voordat de crisis echt losbarstte. Het aantal vluchten van en naar Schiphol kelderde met 70 procent tot in totaal 10.655.

Van de ruim 500.000 passagiers in februari hadden ongeveer 290.000 reizigers een overstap op Schiphol. Het gaat bij de overstappers om 145.000 unieke passagiers, die in de internationale telwijze tweemaal worden meegenomen: bij aankomst en vertrek. Naar alle continenten nam het passagiersvervoer sterk af, variërend van een afname tussen de 80 procent (Latijns-Amerika) en ruim 90 procent (Noord-Amerika).

De Nederlandse overheid heeft alle niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland dringend afgeraden om zo verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het kabinet verlengde het negatieve reisadvies voor reizen naar het buitenland onlangs tot 15 april.

Schiphol verwerkte wel meer vrachtvluchten. Die verdubbelden in februari naar 2211. Hiermee werd het vervoerde tonnage dat normaliter op passagiersvluchten wordt vervoerd gecompenseerd; het totale vervoerde volume nam met 8 procent toe tot ruim 125.000 ton.