Privésauna’s zinnen op rechtszaak tegen gedwongen sluiting

Eigenaren van privésauna’s zijn boos omdat ze tijdens de lockdown op een hoop worden gegooid met openbare sauna’s. Hierdoor zijn ze gedwongen gesloten, terwijl ze volgens belangenvereniging BPSE veel meer gemeen hebben met ondernemers in contactberoepen die al wel klanten mogen ontvangen. De organisatie zint op een rechtszaak en probeert daarvoor via crowdfunding genoeg geld op te halen.

Privésauna’s zijn alleen op reservering te boeken voor kleine gezelschappen. Het probleem is volgens de BSPE dat ze dezelfde SBI-code, die voor ieder bedrijf de hoofdactiviteit aangeeft, hebben voor openbaar toegankelijke sauna’s. Daardoor worden de risico’s op coronabesmettingen ook even hoog ingeschat voor privésauna’s.

Boetes en handhavingsbevelen voor ondernemers die hun privésauna toch openen ziet BPSE-voorzitter Frans Kragten als “grove chantage”, omdat er volgens hem helemaal geen redenen zijn de kleine sauna’s te sluiten. “Hierover is juridische onduidelijkheid op dit moment, totdat de (hoogste) rechter uitspraak heeft gedaan”, schrijft Kragten. “Er is geen ondernemer die het toch aandurft om zijn zaak te openen omdat de daaraan klevende risico’s te groot zijn. Het uitgangspunt is dat alleen tegen een handhavingsbesluit bestuursrechtelijke stappen zijn te zetten, zoals bezwaar en beroep.”