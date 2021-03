Techaandelen winnen op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden dinsdag bij de opening rond de slotstanden van een dag eerder. Alleen techbeurs Nasdaq maakte een sprong. Aandelen in technologiebedrijven gingen omhoog nu de rentes op obligaties weer wat daalden.

Techbeurs Nasdaq stond na enkele minuten handelen 0,8 procent hoger op 13.561 punten. De Dow-Jonesindex zakte 0,2 procent tot 32,900 en de breed samengestelde S&P 500 won 0,2 procent tot 3977 punten.

Grote techbedrijven als Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google-moeder Alphabet en Microsoft stegen tot 1,8 procent. In februari werden techaandelen in de uitverkoop gedaan uit angst voor inflatie en hogere rente en de verwachting dat ze niet veel meer door zouden kunnen stijgen na het sterke coronajaar op de beurs. Inmiddels zijn er weer beleggers die na de daling een nieuw instapmoment zien.

Verder verwerken de financiƫle markten tegenvallende cijfers over de winkelverkopen en de industrie, wat te wijten is aan het winterse weer dat delen van de Verenigde Staten vorige maand in zijn greep hield. Ook het feit dat het Amerikaanse belastingseizoen wat later begon dan normaal en terugbetalingen daardoor ook vertraagd waren, droeg bij aan de dip in de winkelstraat. De winkelverkopen in januari vielen wel mee en bleken nog harder gestegen dan eerder werd gemeld.

Ook kijken de handelaren naar de Federal Reserve. Die is aan zijn tweedaagse beleidsvergadering begonnen. Woensdag volgt een rentebesluit en meer informatie over de stappen die de koepel van centrale banken denkt te gaan zetten de komende tijd.

Bij de bedrijven viel Moderna op. De farmaceut is begonnen met het testen van zijn coronavaccin op kinderen van tussen de zes maanden en 12 jaar oud. Het aandeel steeg 5,4 procent.

Ook maker van slimme hometrainers Peloton (min 0,1 procent) stond in de belangstelling. Het bedrijf gaat een samenwerking aan met Adidas, maakte de Duitse sportartikelenmaker bekend zonder verdere details te geven. Die volgen later deze week.

Het aandeel van Ford daalde 2,5 procent. De automaker wil 2 miljard dollar ophalen met een obligatielening die omgezet kan worden in aandelen.

De euro stond op 1,1915 dollar, tegen 1,1925 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent goedkoper op 64,40 dollar. Brentolie zakte 1,3 procent in prijs, tot 67,99 dollar per vat.