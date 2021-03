Verenigd Koninkrijk, EU en Noorwegen eens over visquota

Het Verenigd Koninkrijk is het eens geworden met de Europese Unie en Noorwegen over de visquota voor de Noordzee. Het is het eerste dergelijke akkoord sinds de brexit.

Vissers op haring, schol, kabeljauw, schelvis, wijting en koolvis weten door de overeenkomst straks waar ze de komende tijd aan toe zijn. Hoe het akkoord precies uitpakt voor Nederlandse vissers, wordt waarschijnlijk volgende week duidelijk.

Noorwegen maakt geen deel uit van de EU en maakt al sinds jaar en dag afspraken met Brussel over de visvangst. Tegenwoordig is er ook een afzonderlijke plaats aan de onderhandelingstafel voor het Verenigd Koninkrijk, dat vorig jaar uit de EU stapte en sinds de jaarwisseling de EU-regels ook niet langer volgt.

Londen en Brussel spraken vorig jaar voorlopige vangstlimieten af, in afwachting van een definitieve overeenkomst. Omdat de onderhandelingen met de Noren voor het zover was ook niet konden worden afgerond, mochten vissers uit de EU sinds de oude regeling 1 januari afliep niet langer in Noorse wateren vissen en vice versa. Dat trof vooral Deense vissers hard. Nu krijgen ze weer toegang.

Vissers mogen dit jaar 7,4 procent minder haring vangen, 2,3 procent minder schol en zelfs een kwart minder koolvis. Het kabeljauwquotum wordt 10 procent kleiner. Van wijting en schelvis mogen ze juist respectievelijk 19 en 20 procent meer opvissen.

Brussel, Londen en Oslo gaan vooral jonge vis ook beschermen door bijvoorbeeld sommige wateren af te sluiten. Ze gaan samen optrekken om de visstand in de gaten te houden.