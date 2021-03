Winterweer zat verkopen Amerikaanse winkels in de weg

Het barre winterweer in de Verenigde Staten heeft in februari gezorgd voor lagere omzetten voor winkelbedrijven. En die hadden de afgelopen periode al te kampen met de gevolgen van de coronacrisis. Op maandbasis daalden de verkopen met 3 procent waarmee het herstel van de sector tijdelijk terugviel. Ook de industrie had te leiden onder de vrieskou.

Door de lage temperaturen kozen mensen ervoor niet te gaan winkelen. Daarbij speelde ook mee dat de winterstormen het elektriciteitsnet op veel plaatsen vernielden. Dat gebeurde onder andere in Texas op grote schaal, maar ook in delen van andere staten.

Mogelijk speelt bij de lagere bestedingen ook de vertraging bij de belastingdienst in de VS een rol. Daar konden twee weken later dan gebruikelijk aangiftes worden ingediend, waardoor ook de terugbetalingen vertraging opliepen. Volgens een rapport van de fiscus lag het aantal terugbetalingen 32 procent lager dan een jaar eerder. Het is voornamelijk door de hogere omzetten bij benzinepompen dat de totale verkopen in de sector niet verder zijn weggezakt.

In januari was nog sprake van een stevige opleving met een plus van bijna 8 procent. Dat betekende de sterkste opleving in zeven maanden tijd. De daling in februari was ook veel sterker dan de min van 0,5 procent waar kenners in doorsnee op rekenden.

De economische groei van de VS zal naar verwachting aan vaart winnen nu president Joe Biden zijn steunpakket ter waarde van 1900 miljard dollar door het Congres loodste. Verschillende economen verhoogden daarop hun verwachtingen voor dit jaar. Daarnaast zorgt ook de toename van het aantal prikken tegen corona voor opluchting. In verschillende regio’s worden coronamaatregelen versoepeld wat de kooplust onder Amerikanen zal aanwakkeren.

Volgens een rapport van centralebankenkoepel Federal Reserve zakte de industriƫle productie in de VS in februari met 2,2 procent in op maandbasis, doordat fabrieken in grote delen van het land vanwege de winterstorm buiten werking werden gesteld. Op jaarbasis was sprake van een krimp met 4,2 procent.