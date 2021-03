Centrale bank VS blijft economie ondersteunen zo lang het moet

De koepel van centrale banken in de Verenigde Staten zal de economie van het land “zo lang als dat nodig is” ondersteunen. Dat zei de baas van de Federal Reserve, Jerome Powell in een toelichting na de tweedaagse beleidsvergadering.

Volgens Powell is het herstel van de economie uit de coronacrisis nog verre van volledig. De vooruitzichten zijn volgens hem wel verbeterd dankzij de snelle maatregelen die het Congres eerder nam. Maar volgens Powell zal het nog enige tijd duren voordat er verdere substantiƫle vooruitgang wordt geboekt. Hij zei ook te wachten met het verhogen van de rentes tot het moment dat duidelijk aan de eisen wordt voldaan.

Onder andere op het gebied van werkgelegenheid en inflatie is de economie volgens Powell nog ver verwijderd van de doelstellingen. Powell waarschuwde ook voor zelfgenoegzaamheid over het herstel uit de crisis en sprak daarop de onvoorwaardelijke steun aan de economie uit.

Volgens Powell is ook het moment nog niet aangebroken om het obligatie-opkoopprogramma te gaan afbouwen. Volgens hem zijn enkele van de ergste economische uitkomsten van de crisis afgewend. Maar de staat van de economie in de komende twee tot drie jaar is volgens hem uiterst onzeker.

Verder verwacht Powell dat de rest van de wereld kan profiteren van de aantrekkende economie in de VS. Hij had graag gezien dat het herstel in Europa was sneller verliep. Verder zie Powell zich geen zorgen te maken over de schuldpositie van huishoudens en bedrijven.

De Federal Reserve heeft verder nog geen beslissing genomen over of het restricties oplegt aan banken bij het uitbetalen van dividend of het inkopen van eigen aandelen. De Europese Centrale Bank riep Europese banken eerder wel op daar terughoudend mee te zijn.