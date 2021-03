Luchtvaartbranche maant tot haast met ‘coronapaspoort’

Voor luchtvaartmaatschappijen en luchthavens kan het ‘coronapaspoort’ er niet snel genoeg komen. Met het certificaat moeten mensen binnen de Europese Unie weer vrij kunnen reizen. Belangenorganisaties voor de luchtvaartsector roepen de Europese Commissie dan ook op om in ieder geval voorafgaand aan de drukke zomermaanden een werkbaar systeem ervoor in te voeren.

De Europese Commissie presenteerde woensdag haar plannen voor een gratis digitaal of papieren certificaat met QR-code. Reizigers kunnen die krijgen als ze zijn gevaccineerd tegen corona, recent negatief zijn getest of voldoende antistoffen tegen het virus hebben aangemaakt, zo is het idee.

Internationale belangenorganisaties voor de luchtvaart, waaronder de IATA voor vliegmaatschappijen en ACI voor luchthavens, willen van Brussel ook een verder uitgewerkt plan om het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie weer mogelijk te maken. Om weer meer vluchten uit te kunnen voeren moet namelijk nog veel werk verzet worden, aangezien luchtvaartmaatschappij hun capaciteit wegens de pandemie fors hebben verlaagd. Ook hebben duizenden werknemers de branche verlaten en staan veel vliegtuigen al lange tijd stil.

De IATA maakte verder bekend zijn jaarlijkse vergadering van juni te verzetten naar oktober. De internationale brancheorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen wil een fysieke bijeenkomst organiseren om het belang te onderstrepen van persoonlijke ontmoetingen, dus ook zakenreizen. Omdat mogelijk niet alle grenzen open zijn voor juni, wordt een vergadering in oktober veiliger geacht.