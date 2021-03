‘Recordaantal huishoudens aangesloten op glasvezelnet’

Nederland kreeg er in 2020 een recordaantal nieuwe glasvezelaansluitingen bij. In een jaar tijd werden 533.000 huishoudens aangesloten op glasvezelnetwerken voor sneller internet, meldt marktonderzoeker Telecompaper. Felle concurrentie tussen telecombedrijven zal ook dit jaar voor sterke groei zorgen.

In totaal hebben op dit moment bijna 3,7 miljoen huishoudens een glasvezelaansluiting, wat gelijkstaat aan circa 46 procent van alle huizen in Nederland. KPN had met een marktaandeel van 75 procent veruit het grootste netwerk, maar gaf daar wel iets van prijs aan concurrenten Delta Fiber, E-Fiber en het samenwerkingsverband van T-Mobile met investeerder Primevest.

Dat de netwerkdivisie van KPN het grootste deel van alle glasvezelverbindingen in handen heeft, betekent overigens niet dat het bedrijf ook de internetprovider voor alle huizen in de bewuste gebieden is. Ook andere providers kunnen diensten aanbieden via dit netwerk, waarbij ze KPN betalen voor het gebruik.

Volgens Telecompaper slokken grotere partijen in de sector steeds vaker netwerken van kleinere spelers op. Zo kocht Delta Fiber een aantal samenwerkingspartners uit, waardoor 100.000 aansluitingen volledig in handen van dat bedrijf kwamen. Daarnaast kochten de grotere spelers 50.000 glasvezellijnen naar huizen op van kleinere branchegenoten, meldt Telecompaper.

Als telecombedrijven al hun doelstellingen waar zouden maken, komen er dit jaar nog eens 900.000 aansluitingen met glasvezel bij. Onderzoekers van Telecompaper denken dat er hier en daar nog problemen zullen opdoemen, dus verwachten zij een toename van 700.000 aansluitingen. Ook daarna zal de groei snel gaan met naar schatting 7 miljoen aansluitingen in 2025, oftewel 84 procent van alle Nederlandse huishoudens.