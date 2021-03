VS nemen Chinese bedrijven op de korrel

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft aan een aantal Chinese informatie- en communicatietechnologiebedrijven in de VS een dagvaarding verstuurd. De Amerikanen willen weten of de bedrijven een risico vormen voor de nationale veiligheid.

Volgens de VS heeft Peking zich schuldig gemaakt aan gedrag dat de technologische voorsprong van de Amerikanen afzwakt en het bondgenootschap bedreigt, zo zei het ministerie in een verklaring. Via de dagvaardingen wil het ministerie informatie verzamelen om daarna eventueel maatregelen te kunnen nemen. De VS willen daarmee de veiligheid van Amerikaanse bedrijven en Amerikaanse werknemers en de nationale veiligheid beschermen, zo valt te lezen.

In de verklaring worden geen namen van bedrijven genoemd. De vorige Amerikaanse regering pakte eerder techbedrijven Huawei en ZTE hard aan vanwege vermeende spionagepraktijken, die door de Chinese bedrijven altijd zijn ontkend. De maatregelen tegen die bedrijven waren erop gericht om ze uit de Amerikaanse telecominfrastructuur te weren.