Damrak verwerkt rentebesluit van Amerikaanse centrale bank

Beleggers op het Damrak verwerken donderdag nog het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed). De Fed hield het belangrijkste rentetarief ongewijzigd en verklaarde dat de rente nog lang zeer laag zal blijven om de economie te ondersteunen. Ook schroefde de centrale bank de groeiverwachting voor de grootste economie ter wereld flink op. Daarnaast wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Bank of England, dat later op de dag volgt.

De Amsterdamse AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op een hoger begin van de handelsdag. De andere Europese beursgraadmeters lijken eveneens met winsten te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische markten wonnen donderdag overwegend terrein. Wall Street sloot woensdag op nieuwe recordstanden na het Fed-besluit.

Fed-president Jerome Powell stelde in een toelichting op het rentebesluit dat de centrale bank de Amerikaanse economie “zo lang als dat nodig is” zal ondersteunen. Ondanks een verhoging van de groeiverwachting voor 2021 tot 6,5 procent, is het herstel van de economie uit de coronacrisis volgens Powell nog verre van volledig. Op het gebied van werkgelegenheid en inflatie is de economie volgens Powell nog ver verwijderd van de doelstellingen.

De Fed ziet de inflatie dit jaar oplopen tot 2,4 procent, wat boven het doel van rond 2 procent ligt, maar denkt dat de stijging van het prijspeil van korte duur zal zijn. De centrale bank wacht daarom met het verhogen van de rentes tot het moment dat duidelijk aan de eisen wordt voldaan. Tot 2023 wordt geen rentestap voorzien.

Beleggers wachten ook op het eindoordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) over de problemen met het coronavaccin van AstraZeneca. Veel Europese landen zijn tijdelijk gestopt met het toedienen van het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut vanwege mogelijke problemen met bloedstollingen.

In Helsinki gaat de aandacht uit naar Nokia. De Finse maker van netwerkapparatuur houdt een beleggersdag en kondigde nieuwe plannen aan om in de komende jaren een duurzame en winstgevende groei te realiseren. Ook de kosten moeten worden verlaagd. Nokia liet eerder al weten tot 10.000 banen te willen schrappen.

De euro was 1,1979 dollar waard, tegenover 1,1896 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 64,42 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent minder, op 67,80 dollar per vat.